Avusturya, Ürdün'ü 3 golle yendi ve Dünya Kupası'na puanla başladı

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu maçında Avusturya, Ürdün'ü 3-1 yendi.
Stat: San Francisco
Hakemler: Dahane Beida (Moritanya), Jerson Dos Santos (Angola), Elvis Guy Nguegoue (Kamerun)
Avusturya: Alexander Schlager, Posch, Lienhart, Alaba (Dk. 59 Danso), Mwene (Dk. 59 Wanner), Seiwald, Xaver Schlager (Dk. 59 Chukwuemeka), Schmid (Dk. 83 Wimmer), Laimer, Sabitzer, Kalajdzic (Dk. 46 Arnautovic)
Ürdün: Abulaila, Haddad (Dk. 81 Almardi), Nasib (Dk. 81 Alrosan), Alarab, Abualnadi (Dk. 72 Obaid), Abu Taha, Alfakhouri (Dk. 88 Azaizeh), Alrashdan, Al-Rawabdeh, Olwan, Altamari (Dk. 88 Aldaoud)
Goller: Dk. 20 Schmid, Dk. 76 Alarab (Kendi kalesine), Dk. 90+12 Arnautovic (Penaltıdan) (Avusturya), Dk. 50 Olwan (Ürdün)
Sarı kart: Dk. 77 Sabitzer (Avusturya)