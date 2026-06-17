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Spor

Avusturya, Ürdün'ü 3 golle yendi ve Dünya Kupası'na puanla başladı

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu maçında Avusturya, Ürdün'ü 3-1 mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla başladı.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 10:20 - Güncelleme:
Avusturya, Ürdün'ü 3 golle yendi ve Dünya Kupası'na puanla başladı
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2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu maçında Avusturya, Ürdün'ü 3-1 yendi.

Stat: San Francisco

Hakemler: Dahane Beida (Moritanya), Jerson Dos Santos (Angola), Elvis Guy Nguegoue (Kamerun)

Avusturya: Alexander Schlager, Posch, Lienhart, Alaba (Dk. 59 Danso), Mwene (Dk. 59 Wanner), Seiwald, Xaver Schlager (Dk. 59 Chukwuemeka), Schmid (Dk. 83 Wimmer), Laimer, Sabitzer, Kalajdzic (Dk. 46 Arnautovic)

Ürdün: Abulaila, Haddad (Dk. 81 Almardi), Nasib (Dk. 81 Alrosan), Alarab, Abualnadi (Dk. 72 Obaid), Abu Taha, Alfakhouri (Dk. 88 Azaizeh), Alrashdan, Al-Rawabdeh, Olwan, Altamari (Dk. 88 Aldaoud)

Goller: Dk. 20 Schmid, Dk. 76 Alarab (Kendi kalesine), Dk. 90+12 Arnautovic (Penaltıdan) (Avusturya), Dk. 50 Olwan (Ürdün)

Sarı kart: Dk. 77 Sabitzer (Avusturya)

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