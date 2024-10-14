İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2024 Pazartesi / 11 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2715
  • EURO
    37,5466
  • ALTIN
    2918.86
  • BIST100
    8876.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Avusturya'dan Norveç'e farklı tarife

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Avusturya, sahasında Norveç ile karşı karşıya geldi. Avusturya, Raiffeisen Arena'daki maçı 5-1'lik skorla kazandı.

14 Ekim 2024 Pazartesi 00:15 - Güncelleme:
Avusturya'dan Norveç'e farklı tarife
ABONE OL

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Avusturya, sahasında Norveç ile karşı karşıya geldi. Avusturya, Raiffeisen Arena'daki maçı 5-1'lik skorla kazandı.

Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 8 ve 49'da penaltıdan Marko Arnautovic, 58. dakikada Philipp Lienhart, 62. dakikada Stefan Posch ve 71. dakikada Michael Gregoritsch attı. Norveç'in tek golü 39. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi.

Bu sonucun ardından Avusturya, grupta 7 puana yükseldi. Norveç, 7 puanda kaldı.

Avusturya, bir sonraki maç haftasında Kazakistan deplasmanına gidecek. Norveç, bu kez Slovenya deplasmanına konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.