Axa Sigorta Kupa Voley'de VakıfBank yarı finalde

VakıfBank, Axa Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Sarı-siyahlılar, Axa Sigorta Kupa Voley yarı finalinde Türk Hava Yolları-Kuzeyboru eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
VakıfBank: Buket Gülübay, Kübra Akman, Gabi, Isabelle Haak, Michelle Bartsch-Hackley, Zehra Güneş
Galatasaray HDI Sigorta: Anthi Vasilantonaki, İlkin Aydın, Sasa Planinsec, Sude Hacımustafaoğlu, Zeynep Sude Demirel, Alexia Ioana Carutasu, Gamze Kılıç
Setler: 25-22, 25-13, 25-20
Süre: 75 dakika (28', 22', 25')