Ay Yıldızlı efsaneler, Dünya Kupası ruhunu anlattı

Trendyol tarafından eski milli futbolcuların katılımıyla 'Ay Yıldızlı Efsaneler' paneli düzenlendi.

Trendyol tarafından Türkiye milli takımının 2002 yılında son kez Dünya Kupası'na katıldığı takımda yer alan eski milli futbolculardan İlhan Mansız, Ümit Davala ve Rüştü Reçber'in katılımıyla 'Ay Yıldızlı Efsaneler' paneli düzenlendi. Programda, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı başaran milli takım hakkında konuşuldu. 2002 yılındaki dünya üçüncülüğü sırasında var olan ruh ve isteğe değinildi. Eski milliler Amerika'da mücadele edecek milli takım oyuncularına başarılar diledi.

ÜMİT DAVALA: "DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLMUŞTUK VE BUNUN KARŞILIĞINI BİZ MADALYA OLARAK ALMIŞTIK"

2002 Dünya Kupası denilince aklına gelen ilk anın madalya töreni olduğunu söyleyen Ümit Davala, "Çünkü bir şeyler başarmıştık. Yani dünya üçüncüsü olmuştuk ve bunun karşılığını biz madalya olarak almıştık. Dolayısıyla elimizde somut bir şey vardı ve bunu yıllar sonra tekrar gösterebilmek bizim için çok önemliydi. Ayrıca Japonya maçında gol attığım için demiyorum ama maçı kazandıktan sonra o Japon taraftarını gördükten sonra gerçekten tüylerimiz diken diken oldu. Bize çok destek verdiler. Saygıyla karşıladılar el ele, kol kola Japon oyuncularla taraftarları selamladık. Yani çok iç içe bir maç oldu ve maçtan sonra da bizi desteklemeye devam ettiler. Gerçekten müthiş, derler ya böyle Japonlar çok saygılı nazik insanlardı. Gerçekten öyleydi, müthiş bir duyguydu" diye konuştu.

Uzun saçları varken saç stilini mohikan yapma kararı alan Davala, saçını otel banyosunda kestirdiğini söyledi. Saçlarını kestirdikten sonra Kosta Rika maçında ilk 11'e alındığını açıkladı.

MANSIZ, TURNUVANIN SON ALTIN GOLÜNÜ ANLATTI

Dünya Kupası'nın kendisi için en önemli anı için herkesin de hafızasına kazınan turnuvanın son altın golü olduğunu söyleyen İlhan Mansız ise, "Dünya Kupası'nın son altın golü olduğu için Senegal maçı ve onunla orada birçok anı biriktirdik. Her iki ev sahibi takımının Japonya ve Güney Kore ile son maçlarda el ele sahaya çıkıp taraftarları selamlayarak onların da saygısını kazanıp ve desteğini de arkamıza alıp en sonda Güney Kore maçındaki bronz madalya almamız. Akıllarda kalan olaylardan birkaç tanesinden biri bu" ifadelerini kullandı.

RÜŞTÜ REÇBER: "BREZİLYA'YI İNANILMAZ DERECEDE ZORLAMIŞTIK"

Yarı final maçının kendisinde çok büyük anları olduğunu vurgulayan Rüştü Reçber de, "Üzüntüler, sevinçler var ama bence en içimizde kalan nokta herhalde Brezilya maçında elenmemiz oldu. Brezilya ile ilk grup maçlarının başında karşılaşmıştık. Zar zor 2-1 yendiler bizi. Ki yarı final maçında karşılaştığımızda da onlar bize her an gol atabilecek şekilde oyun oynadılar ama biz inanılmaz derecede onları zorlamıştık. Hatta o maçlardan sonra Dünya Kupası'ndan sonra zamanki Brezilya antrenörü de en korku ve saygı duyduğu takım olarak bizi işaret etmişti. Bu önemli bir şeydi. Biz zaten Brezilya Milli Takımı'nın kalesinden en ucundaki forvet oyuncusuna kadar karşısında her şeyi iyice ezberlemiş olmamıza rağmen kaybettik. Aslında şimdi bununla ilgili bir anı anlatacağım size. Ben maçtan bir gün önce arkadaşlarla bir aradayız. Ronaldo şu şekilde çalım yapar, makas yapar, topu dürter, vuruş yapar gibi konuştu. Bunun önlemini almamız lazım Bülent tamam mı? Alpay tamam mı? İşte Ümit var, Fatih var işte neyse tamam dediler. Maalesef maçta biz Ronaldo bir makas hareketi yaptı ve biz golü yedik" açıklamasında bulundu.

Brezilya'da maç saatleri erken olduğu için güneşten korunmak için sürdüğü siyah boyaların sonradan kaldığını kaydeden Reçber, kendisinin ve arkadaşlarının savaşçı gibi görünmesinin rakipler üzerinde bir etki bıraktığını belirtti.