İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2023 Pazar / 7 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6953
  • EURO
    31,397
  • ALTIN
    1826.46
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ay yıldızlı forma ile ilk gol! Berlin'de zafer gecesi
Spor

Ay yıldızlı forma ile ilk gol! Berlin'de zafer gecesi

A Milli Futbol Takımımız Berlin'de oynanan maçta Almanya karşısında ilk önce geriye düştü. Ancak ay yıldızlı ekip Ferdi Kadıoğlu, Yusuf Sarı ve milli forma ile ilk golünü atan Kenan Yıldız ile galibiyete uzandı. İşte detaylar...

19 Kasım 2023 Pazar 09:20 - Güncelleme:
Ay yıldızlı forma ile ilk gol! Berlin'de zafer gecesi
ABONE OL

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Milli Takımımız, büyük bir taraftar desteğiyle oynarken maç boyu sergilenen performans da tribünler adına oldukça memnun ediciydi.

MAÇ GOLLE BAŞLAMIŞTI

Milli Takımımızın Berlin'de Almanya ile karşı karşıya geldiği mücadele, ev sahibinin golüyle başlamıştı. Almanya'da bu maçta sol kanat beki olarak görev yapan Kai Havertz, 5. dakikada takımını öne geçiren golü attı.

CEVAP FERDİ'DEN

Millilerimiz, Almanya'nın golünden sonra ilk yarının ilerleyen bölümünde kontrolü eline almayı başardı. Karşılaşmanın 38. dakikada Milli Takımımız, ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun şık vuruşuyla beraberliği yakaladı. Fenerbahçe'nin yıldızı, yaptığı vuruşla A Milli Takım forması altındaki ilk golünü kaydetti.

ABDÜLKERİM'DEN ASİST

Ferdi Kadıoğlu'nun Millilerimize beraberliği getiren golünde asisti yapan isim Abdülkerim Bardakcı oldu. Galatasaray'da da sık sık kullandığı uzun paslarından birini atan Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu'nu rakip ceza sahası içinde topla buluşturmayı başardı ve skora eşitlik geldi.

KENAN'DAN İLK GOL!

Milli Takımımız, devrenin sonunda üstünlüğü de yakalamayı başardı. Almanya'nın Regensburg şehrinde dünyaya gelen 18 yaşındaki yıldız adayımız, 45+2. dakikada sol çaprazda dar açıdan çok şık bir vuruşa imza atarak Millilerimize üstünlüğü getirdi. Juventus kadrosunda bulunan Yıldız, A Milli Takım formasıyla 2. maçında ilk golüne imza atmayı başardı.

YUSUF SARI DA GOLÜNÜ BULDU

İkinci yarının başında Almanya, 49. dakikada Niclas Füllkrug ile beraberliği yakalamıştı. Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren Milli Takımımız, normal sürenin son 20 dakikalık bölümüne girilirken penaltı kazandı. Abdülkerim Bardakcı'nın topa dokunuşunda Kai Havertz'in elle müdahalesi, VAR incelemesi sonucunda Millilerimize penaltıyı getirdi. Penaltıda topun başına geçen Yusuf Sarı, topu ağlara göndererek A Milli Takım forması altında ilk golünü kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.