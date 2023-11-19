A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Milli Takımımız, büyük bir taraftar desteğiyle oynarken maç boyu sergilenen performans da tribünler adına oldukça memnun ediciydi.

MAÇ GOLLE BAŞLAMIŞTI

Milli Takımımızın Berlin'de Almanya ile karşı karşıya geldiği mücadele, ev sahibinin golüyle başlamıştı. Almanya'da bu maçta sol kanat beki olarak görev yapan Kai Havertz, 5. dakikada takımını öne geçiren golü attı.

CEVAP FERDİ'DEN

Millilerimiz, Almanya'nın golünden sonra ilk yarının ilerleyen bölümünde kontrolü eline almayı başardı. Karşılaşmanın 38. dakikada Milli Takımımız, ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun şık vuruşuyla beraberliği yakaladı. Fenerbahçe'nin yıldızı, yaptığı vuruşla A Milli Takım forması altındaki ilk golünü kaydetti.

ABDÜLKERİM'DEN ASİST

Ferdi Kadıoğlu'nun Millilerimize beraberliği getiren golünde asisti yapan isim Abdülkerim Bardakcı oldu. Galatasaray'da da sık sık kullandığı uzun paslarından birini atan Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu'nu rakip ceza sahası içinde topla buluşturmayı başardı ve skora eşitlik geldi.

KENAN'DAN İLK GOL!

Milli Takımımız, devrenin sonunda üstünlüğü de yakalamayı başardı. Almanya'nın Regensburg şehrinde dünyaya gelen 18 yaşındaki yıldız adayımız, 45+2. dakikada sol çaprazda dar açıdan çok şık bir vuruşa imza atarak Millilerimize üstünlüğü getirdi. Juventus kadrosunda bulunan Yıldız, A Milli Takım formasıyla 2. maçında ilk golüne imza atmayı başardı.

YUSUF SARI DA GOLÜNÜ BULDU

İkinci yarının başında Almanya, 49. dakikada Niclas Füllkrug ile beraberliği yakalamıştı. Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren Milli Takımımız, normal sürenin son 20 dakikalık bölümüne girilirken penaltı kazandı. Abdülkerim Bardakcı'nın topa dokunuşunda Kai Havertz'in elle müdahalesi, VAR incelemesi sonucunda Millilerimize penaltıyı getirdi. Penaltıda topun başına geçen Yusuf Sarı, topu ağlara göndererek A Milli Takım forması altında ilk golünü kaydetti.