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Spor

Ay-Yıldızlılar hazırlıklara başladı

A Milliler UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacağı Macaristan maçı hazırlıklarına başladı. Karşılaşma 3 Eylül'de Sivas'ta oynanacak.

AA31 Ağustos 2020 Pazartesi 22:45 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 22:45
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki basına kapalı antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda pas ve dar alanda taktik çalışmalar üzerinde durulurken Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Kenan Karaman yenilenme çalışması yaptı.

Milliler hazırlıklara, yarın akşam basına kapalı antrenmanla devam edecek.

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