İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2021 Cuma / 1 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4436
  • EURO
    10,2994
  • ALTIN
    514.674
  • BIST100
    1456.68
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ay-Yıldızlılar İtalya maçına hazır
Spor

Ay-Yıldızlılar İtalya maçına hazır

EURO 2020 açılışında A Grubu'nda yarın İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.

DHA10 Haziran 2021 Perşembe 23:00 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 23:00
ABONE OL

Karşılaşmanın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Ardından ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan ay-yıldızlılar, ardından istasyon ve 5'e 2 pas çalışması yaptı. A Milli Takım'ın, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise İtalya maçının taktik çalışmalarını gerçekleştirildiği öğrenildi.

Öte yandan TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve Emre Belözoğlu da antrenmanı tribünden takip etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.