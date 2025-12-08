İSTANBUL 11°C / 8°C
Spor

Ay-yıldızlılar, kampı galibiyetle kapattı

A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık kampının son maçında Slovenya'yı 30-25 mağlup ederek organizasyonu galibiyetle tamamladı.

AA8 Aralık 2025 Pazartesi 00:32 - Güncelleme:
A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık kampındaki son maçta Slovenya'yı 30-25 mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki maçın ilk yarısı 14-14 beraberlikle geçilirken müsabaka ay-yıldızlı takımın 30-25 üstünlüğüyle tamamlandı.

Dostluk turnuvasının ilk maçında milli takım, dün Kuzey Makedonya'ya 29-26, ikinci karşılaşmasında da Slovakya'ya 32-28 yenildi.

Organizasyon, Türkiye'nin, Polonya, Romanya, Çekya ve Slovakya ile 3-20 Aralık 2026 tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nın hazırlık turnuvası kapsamında düzenlendi.

