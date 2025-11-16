İSTANBUL 18°C / 12°C
  Ay-yıldızlılar, Nijerya galibiyetiyle kampı tamamladı
Spor

Ay-yıldızlılar, Nijerya galibiyetiyle kampı tamamladı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, yeni başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde hazırlık kampı kapsamında Nijerya ile oynadığı iki karşılaşmadan da galip ayrıldı.

AA16 Kasım 2025 Pazar 22:29 - Güncelleme:
Ay-yıldızlılar, Nijerya galibiyetiyle kampı tamamladı
A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık kampı kapsamında ikinci kez karşılaştığı Nijerya'yı 73-58 yendi.

Milliler, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde 5 periyot üzerinden oynanan müsabakada Nijerya'yı ağırladı.

Mücadelenin ilk çeyreğini 16-9 üstün tamamlayan ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 26-19 önde girdi.

İkinci yarıdan itibaren farkı açan Türkiye, üçüncü periyodunu 52-36 üstün geçtiği karşılaşmanın normal süresini 61-43 önde bitirdi. Milli takım, 5. ve son çeyrekte de üstünlüğünü korudu ve müsabakayı 73-58 kazandı.

Ay-yıldızlılarda Tilbe Şenyürek 16, Sinem Ataş 13 ve Sevgi Uzun 11 sayı kaydetti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de maçı izledi.

Yeni başantrenörü Andrea Mazzon yönetiminde Nijerya ile oynadığı müsabakaları 77-76 ve 73-58'lik skorlarla kazanan A Milli Takım, hazırlık kampını tamamladı.

Türkiye, 11-17 Mart'ta 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ne katılacak. Milliler, bir penceresine ev sahipliği yapacağı turnuvada Macaristan, Arjantin, Avustralya, Kanada ve Japonya ile C Grubu'nda mücadele edecek.

