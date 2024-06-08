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Spor

Ay-yıldızlılardan büyük gurur! Ampute Milliler, Avrupa'nın en büyüğü oldu

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Evian-Les-Bains kentinde düzenlenen EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazanan Ampute Milliler, üst üste üçüncü kez kupayı kazandı.

8 Haziran 2024 Cumartesi 19:09 - Güncelleme:
Ay-yıldızlılardan büyük gurur! Ampute Milliler, Avrupa'nın en büyüğü oldu
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Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya ile karşılaştı.

Fransa'da düzenlenen organizasyonda Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, rakibini 3-0 mağlup etti. Millilere galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Rahmi Özcan, 28. dakikada Ömer Güleryüz ve 33. dakikada penaltıdan Fatih Şentürk kaydetti.

Milli takımımız bu sonuçla üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Yarı finale gelene kadar oynadığı 5 maçta kalesinde 1 gol görenİspanya, milli takımımızdan 3 gol yedi.

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