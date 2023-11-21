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Spor

Ayça Aykaç: Türk Hava Yolları bizi çok zorladı

VakıfBank'ın deneyimli ismi Ayça Aykaç, Türk Hava Yolları'na karşı alınan galibiyeti değerlendirdi. Aykaç, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendikleri maçta galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

21 Kasım 2023 Salı 21:55 - Güncelleme:
Ayça Aykaç: Türk Hava Yolları bizi çok zorladı
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VakıfBank'ın deneyimli oyuncularından Ayça Aykaç, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendikleri maçta galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Ayça, zorlu bir müsabakayı geride bıraktıklarını belirtti.

Rakipleri Türk Hava Yolları'nın çok iyi bir mücadele ortaya koyduğunu dile getiren 27 yaşındaki oyuncu, "Türk Hava Yolları çok güzel oynadı. Gerçekten bizi çok zorladılar. Üçüncü set hariç her set çok çekişmeli geçti. Hepsini tebrik ediyorum, çok güzel oynadılar. Biz takım olarak başta biraz aksadık. Üçüncü sette de biraz aksadık ama iyi toparladık. Galibiyetten dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.

Ayça, 5 kupa hedefiyle yola çıktıklarını ve sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayarak, böyle devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.

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