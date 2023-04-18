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Spor

Aydın BB deplasmanda PTT'yi yendi

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde deplasmanda PTT'yi 3-2 mağlup etti.

AA18 Nisan 2023 Salı 17:49 - Güncelleme:
Aydın BB deplasmanda PTT'yi yendi
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda PTT'yi 3-2 yendi.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Erhan Alparslan, Erkan Sarı

PTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul, Caric (Derya Çayırgan, Sema Nur Doluca, Derin Ezgi Taşdemir, Yağmur Mislina Kılıç, Gizem Mısra Aşcı, Sude Naz Uzun, Elif Su Yavuz)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti, İdil Naz Başcan (Selin Adalı, Özlem Güven, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Çağla Salih, McNamara)

SETLER: 25-18, 26-28, 23-25, 25-20, 16-18

SÜRE: 134 dakika (22, 33, 30, 25, 24)

  • aydın bb
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