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Spor

Aydın Büyükşehir Belediyespor karar setinde kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-2 yendi.

16 Kasım 2024 Cumartesi 18:24 - Güncelleme:
Aydın Büyükşehir Belediyespor karar setinde kazandı
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Aras Kargo ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi Salonunda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Mümin Şalvarlılar

Aras Kargo: Mitchem, Klimets, Ecesu Soner, Merve Atlıer, Gizem Mısra Aşçı, Busa, (Simay Kurt, Gülce Erdemir, Selen Köse, Elif Kapar, Sude Taşbaş, Elisa Tuana Köse)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Levya, Stojiljkovic, Buse Özden, Zeynep Demirel, Rasinska, Fatma Şekerci, (Gizem Düzeltir, Merve Öztürk, İrem Özsoy, Cansu Aydınoğulları, Johnson, Defne Başyolcu, Seher Aksoy)

Setler: 25-18, 25-18, 23-25, 18-25, 11-15.

Süre: 140 dakika (35, 26, 36, 26,17)

  • Aras Kargo
  • Aydın Büyükşehir Belediyespor
  • Vodafone Sultanlar Ligi

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