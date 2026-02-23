Aydın Büyükşehir Belediyespor Midi Takımı namağlup şampiyon oldu

Aydın Büyükşehir Belediyespor Midi Takımı, Aydın Midi Kızlar Final Ligi'nin son karşılaşmasında Söke Voleybol'u 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti ve sezonu namağlup şampiyon olarak tamamladı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede ilk iki seti kaybeden Aydın temsilcisi, oyundan kopmayarak üst üste aldığı setlerle maçı tie-break (beraberliği bozma) setine taşıdı. Karar setinde üstün bir performans ortaya koyan Midi Takımı, parkeden 3-2 galip ayrılarak 24'te 24 yapmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Aydın Büyükşehir Belediyespor, Aydın Midi Kızlar Final Ligi'ni yenilgisiz tamamlayarak Türkiye Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı elde etti. Öte yandan şampiyon Midi Takımı kupasına Çarşamba günü düzenlenecek törenle kavuşacak.