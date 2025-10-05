Aydın Büyükşehir Belediyespor'da hedef Avrupa

Sultanlar liginde 8. sezonunu geçirmeye hazırlanan Aydın temsilcisi, geçen yıl ligi 8. sırada bitirdi.

Çalışmalarını Yörük Ali Efe Tesisleri'nde sürdüren mavi-beyazlı ekip, ilk maçını 12 Ekim'de deplasmanda Galatasaray Daikin ile oynayacak.

Başantrenör Alper Hamurcu, AA muhabirine, geçen seneye göre daha genç bir kadroya sahip olduklarını söyledi.

Takımda tecrübeli oyuncuların da bulunduğunu aktaran Hamurcu, "Şartlar ne olursa olsun dezavantajı pozitife çevirip elimizden geldiğince bu sezon mücadele etmeye çalışacağız." dedi.

Genç oyuncuların süreç içerisinde öz güven kazanacağını ifade eden Hamurcu, şöyle devam etti:

"Maç oynadıkça, öz güven sağlamaya başladıkça çok daha mücadeleci bir takım olacağımız bir gerçek. Çok daha iyi servis atan bir takım olacağımızı düşünüyorum. Bu da normal olarak blok defans organizasyonumuza çok büyük katkı sağlayacak. Bu ikisi üstüne biraz durmamız gerekecek gibi görünüyor ama tahminim üçüncü haftadan sonra çok daha oturmuş, çok daha dengeli voleybol oynayacak bir takım göreceğiz. Takımın, artık bir geleneği oldu. Sezona iyi başlayamıyorlar. Bunun esprisini sürekli yapıyoruz ama biz her sene çok fazla oyuncu değiştirdiğimiz için bu anlamda uyum sürecimiz biraz daha uzun sürüyor."

HEDEF AVRUPA'YA GİTMEK

Ligde ilk 8'de yer alıp play-off potasına girmeyi hedeflediklerini vurgulayan Hamurcu, "Bu sene biraz daha zorlu olacak ama şartlar ne olursa olsun bizim tek hedefimiz var play-off ve sonrasında da Avrupa kupalarına katılmak. Bu iş gün geçtikçe biraz daha zorlaşıyor. Umarım daha önce oynamış olduğumuz o Avrupa finalini tekrar Aydın seyircisine izletebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaptan Fatma Şekerci, çok genç ve dinamik bir takım kurulduğunu söyledi.

Takımdaki 4. sezonu olduğunu hatırlatan Şekerci, Avrupa kupalarına gitmeyi çok istediklerini sözlerine ekledi.