İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2026 Perşembe / 13 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9664
  • EURO
    50,6224
  • ALTIN
    5966.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aydın Büyükşehir ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor
Spor

Aydın Büyükşehir ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor

Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, antrenör Mehmet Bedestenlioğlu yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor.

IHA1 Ocak 2026 Perşembe 16:47 - Güncelleme:
Aydın Büyükşehir ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor
ABONE OL

Sultanlar Ligi'nin ilk yarısında 4 galibiyet, 9 mağlubiyetle kendine 10'uncu sırada yer bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Tecrübeli antrenör Mehmet Bedestenlioğlu'nun göreve gelmesi ile çıkışa geçen Aydın'ın Sultanları ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. Son olarak kadrosunu İlbank'tan pasör Hilal Kocakara ile güçlendiren Aydın Büyükşehir ligin ikinci yarısının ilk maçında 03 Ocak 2026 tarihinde Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak.

  • Aydın Büyükşehir
  • sultanlar ligi
  • hazırlık

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.