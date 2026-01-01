Aydın Büyükşehir ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor

Sultanlar Ligi'nin ilk yarısında 4 galibiyet, 9 mağlubiyetle kendine 10'uncu sırada yer bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Tecrübeli antrenör Mehmet Bedestenlioğlu'nun göreve gelmesi ile çıkışa geçen Aydın'ın Sultanları ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. Son olarak kadrosunu İlbank'tan pasör Hilal Kocakara ile güçlendiren Aydın Büyükşehir ligin ikinci yarısının ilk maçında 03 Ocak 2026 tarihinde Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak.