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Spor

Aydın Yılmaz ve Zenke ile yollar ayrıldı

Menemenspor'a ara transfer döneminde transfer olan Aydın Yılmaz ve Zenke sarı lacivertli takımdan ayrıldı.

DHA03 Haziran 2021 Perşembe 12:29 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 12:29
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TFF 1'inci Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Menemenspor, deneyimli futbolcu Aydın Yılmaz'la yollarını ayırdı. Geçen sezonun devre arasında takıma katılan ve sadece 4 maç oynayan 33 yaşındaki Aydın'la 6 aylık mukavele yapılmıştı.

Sarı-lacivertlilerde Aydın'ın yanı sıra sözleşmesi sona eren Zenke'yle de yola devam edilmeyeceği bildirildi. Aydın gibi ara transfer döneminde İzmir ekibine imza atan Nijeryalı forvetle sözleşme yenilenmeyeceği açıklandı. Zenke Menemenspor'da 7 lig maçına çıkıp 2 gol attı.

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