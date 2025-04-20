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Spor

Aydınlı sporcu Köseoğlu, Avrupa ikincisi oldu

Aydınlı milli sporcu Elifnaz Köseoğlu, Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlenen Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nda, Genç Bayanlar +68 kg kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

IHA20 Nisan 2025 Pazar 09:49 - Güncelleme:
Aydınlı sporcu Köseoğlu, Avrupa ikincisi oldu
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Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlenen Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nda, Genç Bayanlar +68 kg kategorisinde mücadele eden Aydınlı milli sporcu Elifnaz Köseoğlu, gösterdiği üstün performansla Avrupa ikincisi oldu.

Avrupa Taekwondo Birliği tarafından Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen şampiyonada milli takım 23 kız ve 20 erkek olmak üzere toplam 43 sporcu temsil etti. Milli sporcular, 6 altın, 5 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı. Genç yaşına rağmen sergilediği azim, disiplin ve kararlılıkla Türk taekwondosunun gururu olan Elifnaz Köseoğlu, elde ettiği Avrupa ikinciliği derecesi ile Türk bayrağını Avrupa arenasında dalgalandırarak büyük bir sevinç yaşattı.

Aydın Taekwondo İl Temsilcisi Bahadır Yorgancı, "Milli sporcumuz Elifnaz Köseoğlu'nun Avrupa ikinciliği, sadece Aydın'ın değil, tüm Türkiye'nin göğsünü kabartmıştır. Estonya'da dalgalanan bayrağımız, verilen emeklerin, inancın ve milli ruhun en güzel göstergesidir. Elifnaz, Aydın'da ki minik, yıldız, genç sporcularımıza ilham kaynağı olmuş, gelecek nesillere örnek teşkil etmiştir. Bu başarıda emeği geçen antrenörleri Ege Gezgin ve Denizhan Gezgin'e , ailesine ve destek olan herkese teşekkür ediyor; Elifnaz'ın başarılarının artarak devam edeceğine gönülden inanıyoruz" diye konuştu.

  • Elifnaz Köseoğlu
  • Tallinn
  • Taekwondo Şampiyonası

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