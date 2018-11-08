Ayew kardeşlerden güvence! 'Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağız'

Fenerbahçeli Andre Ayew’e uzun bir aranın ardından milli davet geldi. Gana’nın Afrika Uluslar Kupası’nda Etiyopya ile oynayacağı karşılaşma için Andre’ye, kardeşi Jordan Ayew ile birlikte milli davet geldi. Son olarak geçtiğimiz yıl Kongo maçında oynayan sarı-lacivertli futbolcu böylece bir yıl aradan sonra yeniden davet aldı.

Futbolcunun amcası Sola Aiyew konuyla ilgili açıklamalarda bulundu: “Ayew kardeşlerin yeniden milli takıma alınmaları aile için iyi bir haber. Kendilerinden Etiyopya karşısında en iyi futbollarını sergilemelerini istedik. Onlar da bizi hayal kırıklığına uğratmayacaklarına dair bize güvence verdiler. Gelecek yılki Afrika Uluslar Kupası aile için çok önemli. Bu yüzden onlar da kendilerini kanıtlamak için kararlılar”

(Skorer)