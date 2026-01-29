Ayhancan Güven, bir kez daha Formula E aracının direksiyonuna geçecek

Ayhancan'ı kadrosunda barındıran Porsche Motor Sporları'ndan yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki pilot, 2026 Formula E sezonunun ABD'nin Miami kentindeki 3. ayağı kapsamında yarın düzenlenecek, "çaylak antrenman seansı"na katılacak.

Porsche 99X Electric Gen3'ün direksiyonuna geçecek Ayhancan, 14 Temmuz 2025'te Almanya'nın başkenti Berlin'de yer aldığı testten sonra bir defa daha Formula E'de kendini gösterme fırsatı bulacak.

Formula E Dünya Şampiyonası'nda yarışabilmek için Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından belirlenen şartlar arasında, güncel bir Formula E aracıyla resmi bir testte asgari 100 kilometre sürüş gerçekleştirilmesi ve gerekli lisans puanlarının toplanması bulunuyor.

Geçen sezon Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nı (DTM) zirvede bitiren Red Bull sporcusu Ayhancan, 2026'da Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) LMGT3 kategorisinde yarışacak.