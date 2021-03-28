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Spor

Ayhancan Güven Middle East Bahreyn'de 2'nci yarışını da kazandı

Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'in 2'nci yarışında Red Bull sporcusu Ayhancan Güven zafere ulaştı.

DHA28 Mart 2021 Pazar 20:46 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 20:46
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Bahreyn Uluslararası Pisti'nde sahne alan Ayhancan Güven, pole pozisyonundan başladığı hafta sonunun ikinci yarışında damalı bayrağın altından ilk sırada geçti. Bu sonuçla Ayhancan Güven hafta sonu gerçekleştirilen iki yarışı da kazanmış oldu.

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'in 2'nci yarışında çok iyi bir performans ortaya koydu. Bahreyn Uluslararası Pisti'nde sahne alan Ayhancan Güven, pole pozisyonundan başladığı yarışta bitiş çizgisinden ilk sırada geçmeyi başardı. Bu sonuçla başarılı pilot, hafta sonu gerçekleştirilen iki yarışı da kazanmış oldu.

Yarışa 1'inci sıradan başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, yarışı en yakın rakibinin 11 saniye önünde bitirerek hafta sonunun ikinci yarışını da kazandı. Bahreyn'de duble yapan başarılı pilot yeni sezona hızlı bir giriş yaptı.

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