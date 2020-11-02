Ayhancan Güven'den Porsche Carrera Cup France'da heyecan verici başarı

DHA 02 Kasım 2020 Pazartesi 00:42 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 00:42

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup France'ta sezon sonu podyumuna çıktı. Güven, son iki sezonunda birinci olduğu seriyi bu kez de ikinci olarak tamamladı.

Porsche Carrera Cup France'ta son durak noktası yarışları Barselona'da yapıldı. Sezonun son yarışına ilk cepten başlayan Ayhancan Güven, yarısından fazlası ilk virajda yaşanan kaza nedeniyle güvenlik aracının arkasında geçen mücadeleyi ikinci sırada tamamladı. Son yarışa genel klasman beşincisi olarak başlayan Güven, sezonun son yarışında elde ettiği podyumla, pilotlar sıralamasında ikinci olmayı başardı.