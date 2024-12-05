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  • Ayın oyuncusu oldu! Hakan Çalhanoğlu Inter'in en iyisi
Spor

Ayın oyuncusu oldu! Hakan Çalhanoğlu Inter'in en iyisi

İtalya Serie A devi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, performansıyla dikkat çekiyor. İtalyan ekibinin taraftarları, Hakan'ı ayın oyuncusu seçti.

5 Aralık 2024 Perşembe 19:25 - Güncelleme:
Ayın oyuncusu oldu! Hakan Çalhanoğlu Inter'in en iyisi
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30 yaşındaki yıldız orta saha Hakan Çalhanoğlu, Inter'de Kasım ayının oyuncusu seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre taraftarların oylarıyla belirlenen Inter'de ayın oyuncusu, kasımda Hakan Çalhanoğlu oldu.

Milli oyuncu, kasım ayı boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ve Leipzig, İtalya liginde ise Venezia ve Napoli maçlarında görev aldı.

Arsenal karşılaşmasında penaltıdan rakip fileleri havalandıran Hakan Çalhanoğlu, Napoli'ye karşı ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla takımına beraberliği getiren golü attı.

PERFORMANSI

Bu sezon Inter formasıyla 13 maçta görev yapan Hakan, 4 gol kaydetti.

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