Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab'ın teknik direktörü Fatih Terim, ayın teknik direktörü seçildi.

Bu ay 10 gol atan ve 2 gol yiyen Al Shabab, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Ayın teknik direktörü seçilmesiyle ilgili açıklama yapan Fatih Terim, "Bu ödül bireysel bir başarı değil, aynı hedef doğrultusunda birlikte çabalayan bir kulüp olarak sıkı çalışma ve özverinin sonucudur. Birlikte çalıştığım herkesi kutluyorum. Bu, taraftarımıza bir armağan ve önümüzdeki daha iyi günlerin bir işaretidir." demişti.

Fatih Terim'in bu başarısı nedeniyle kazandığı para ödülü de açıklandı.

Al Shabab'ın paylaşımında Fatih Terim'e 10 bin Suudi Arabistan Riyali (2.450 euro) tutarında çek verildiği görüldü.