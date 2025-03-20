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Spor

Ayın teknik direktörüne para ödülü! İşte Fatih Terim'in kazandığı miktar

Suudi ekibi Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim ayın teknik direktörü seçildi. Bu başarısından ötürü Fatih Terim'e verilen para ödülünün miktarı belli oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ20 Mart 2025 Perşembe 12:17 - Güncelleme:
Ayın teknik direktörüne para ödülü! İşte Fatih Terim'in kazandığı miktar
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Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab'ın teknik direktörü Fatih Terim, ayın teknik direktörü seçildi.

Bu ay 10 gol atan ve 2 gol yiyen Al Shabab, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Ayın teknik direktörü seçilmesiyle ilgili açıklama yapan Fatih Terim, "Bu ödül bireysel bir başarı değil, aynı hedef doğrultusunda birlikte çabalayan bir kulüp olarak sıkı çalışma ve özverinin sonucudur. Birlikte çalıştığım herkesi kutluyorum. Bu, taraftarımıza bir armağan ve önümüzdeki daha iyi günlerin bir işaretidir." demişti.

Fatih Terim'in bu başarısı nedeniyle kazandığı para ödülü de açıklandı.

Al Shabab'ın paylaşımında Fatih Terim'e 10 bin Suudi Arabistan Riyali (2.450 euro) tutarında çek verildiği görüldü.

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