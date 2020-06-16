Aykhan Mamadov çalışmalarına yeniden başladı

IHA 16 Haziran 2020 Salı 09:45 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 09:45

Giresun’da kick boksa başlayan ve yerel ve bölgesel çapta elde ettiği başarıların ardından Azerbaycan’da Milli Takıma seçilen 21 yaşındaki Aykhan Mammadov, 2019 Dünya Kick Boks Şampiyonasında ikinci turda elendi ama gelecek şampiyonalara daha azimli bir şekilde hazırlanıyor. Mammadov, en büyük arzusunun Azerbaycan ve Türkiye bayrağını uluslararası şampiyonalarda dalgalandırmak olduğunu belirtti.

Koronavirüs sürecinde antrenmanlarına yaklaşık 3 ay boyunca evde devam ettiğini belirten Mammadov, “Pandemi döneminde salonlarımızın kapanmasıyla birlikte spora yaklaşık 3 ay ara vermek zorunda kaldık. Tabi ara verdiğimiz bu sürede antrenörümüz ve yaşam koçumuzun tavsiyeleriyle antrenmanlarımızı evde devam ettirdik” dedi.

Mammadov, gelecek şampiyonalarda başarılı olmayı amaçladığını belirterek, “Geçen yıl düzenlenen ve kick boksun zirvesi olan Dünya Kick Boks Şampiyonasında ikinci turda elendik. İnşallah bu sene katılacağımız uluslararası maçlarda başarılı olmak istiyoruz. Şampiyona tarihleri şimdilik belirsiz ama her an maça çıkacakmış gibi antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Spor salonlarının tekrar açılmasıyla çalışmalarımıza başladık ve kurallara uyarak hazırlığımıza devam ediyoruz. Biz iki millet tek devletiz. Azerbaycan ve Türkiye bayrağını uluslararası tüm şampiyonalarda dalgalandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mammadov’un Yaşam Koçu Efkan Özdemir ise ev sürecindeki antrenmanları takip ettiklerini belirterek, “Bu zor günlerde çalışma programını ve diyet listesini hazırlayıp Whatsapp üzerinden gönderdik ve çalışmalarını takip ettik. Formundan geri kalmamasını sağladık. Şu anda salonlarımız açıldı, kurallara uyarak çalışmalara hız verdik. İnşallah sporcumuz başarılı olur” diye konuştu.