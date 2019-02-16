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Aykut Kocaman: 1 puan şu ortamda harika bir sonuç

Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

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Tecrübeli teknik adam, kırmızı kartın çok yanlış olduğunu belirterek konuşmasına başladı ve "Hiç söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Çok yanlış bir kırmızı kart. Verilmesi gereken kart verilmiyor, verilmemesi gereken kart veriliyor." dedi.

Konyaspor'un bulduğu golün şans ve kabiliyet ile beraber yakalandığını belirten Kocaman, "O andan itibaren golü bulmak kolay değildi. Biraz şans biraz kabiliyet. 10 kişi kalınca sürekli koş, koş, koş. İşkence gibi bir maç. 1 puan şu ortamda harika bir sonuç." dedi.

Konuşmasının devamında hakemlere serzenişlerde bulunun tecrübeli teknik adam, "Serkan Çınar yukarıdan söylüyor, Fırat Aydınus geliyor, bakıyor, kart. Diğerine neden bakmıyorsun. Martin sevdiğim bir insan, onunla sorunum yok. Tüm dengeler değişti. Fenerbahçe kendi sahasında. Maçın 1 saate yakın bölümü 10 kişi oynamak. Çok zor." dedi.

Kocaman, son olarak oyuncularını tebrik ederek konuşmasının bitirdi ve "Artık belli bir dönemden sonra topun arkasında olmak oyuncuyu bezdirir ama sürekli geriye doğru koş, topun arkasında ol bezdirir. 1 kişi fazla üstelik. Oyuncularım mücadele ettiler, topu taşımaya çalıştılar. Kişisel verilerde eksik olduğumuz halde Fenerbahçe'ye yakın oynamışlar. Herkes son damla terine kadar mücadele etmeye çalışmış. Bir hata varsa oyunculara değil banadır. Oyuncularıma yürekten, kocaman sevgiler. Hepsini tebrik ederim." dedi.

(Sporx)

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