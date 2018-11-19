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Aykut Kocaman Atiker Konyaspor'da işbaşı yaptı

Atiker Konyaspor'un yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, takımıyla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

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Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak Atiker Konyaspor, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil beyazlıların yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, takımıyla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Aykut Kocaman'ın antrenmandan öncesi tesislerde oyuncularla bir araya geldiği öğrenildi. Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman salonda yapılan Core ve kuvvet çalışması ile başladı. Oyuncular sahada çabukluk ve koordinasyon çalışmasının ardından tempolu koşu ve pas çalışması yaparken çalışma çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Paolo Hurtado ile Selim Ay´ın yanı sıra ülke milli takımlarında bulunan Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic, Nejc Skubic ve Abdou Razack Traore´in katılmadı.

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