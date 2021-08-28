İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2021 Cumartesi / 20 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3443
  • EURO
    9,8913
  • ALTIN
    487.616
  • BIST100
    1458.23
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aykut Kocaman: Enteresan bir girdabın içine girdik, kabus senaryosu gibi
Spor

Aykut Kocaman: Enteresan bir girdabın içine girdik, kabus senaryosu gibi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'e ilk 3 maçta 3 mağlubiyetle başlamalarını yorumladı.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 23:08 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 23:08
ABONE OL

Aykut Kocaman, "Enteresan bir girdabın içine girdik. Bu hesapta olmayan kabus senaryosu gibi. Bir şeyler ters gidiyor. Saha içinde de net gözüküyor. Öne geçiyoruz koruyamıyoruz, geriye düşüyoruz dönemiyoruz. Skoru çevirmek için oyuncular her şeyi yaptı. Ancak genel olarak takım savunması problemimiz devam ediyor. Takım çok pozisyona giriyor ama olmuyor." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Arada çok kapsamlı bir değerlendirme yapacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

BAŞAKŞEHİR KÖTÜ GİDİŞİ DURDURAMADI

Başakşehir, geçen sezon olduğu gibi bu sezona da 3 mağlubiyetle başladı.

Turuncu-lacivertli ekip, geçen sezonun ilk üç maçında da Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e mağlup olmuş, dördüncü haftada Göztepe ile berabere kalarak ilk puanını almıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.