Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu, eski teknik direktörü ve kongre üyesi Aykut Kocaman, seçimde oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra deneyimli futbol adamı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE DEVAM EDİYORUM"

Teknik direktörlüğe devam ettiğini dile getiren Kocaman, "Teknik direktörlüğe devam ediyorum. Ancak kendi çalışma şartlarımı oluşturabileceğim bir yer olursa orada devam etmeyi amaçlıyorum." dedi.

"BAŞKANLAR SORUMLULUĞU ALMALI"

Açıklamalarına devam eden deneyimli hoca, "Benim dönemim dahil olmak üzere aslan payı her zaman başkan ve yönetimlerindir. Ondan sonra sıralama teknik direktör ve oyuncu olarak gider. Başarısızlıklarda da yönetim ve başkanların aynı sorumluluğu almaları gerekir." ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE'NİN İLK 3-4 YILINDA KADROSUNDA ZAFİYETLER VARDI"

Fenerbahçe ile ilgili de konuşan Kocaman, "Fenerbahçe'de bu yönetimin 8. yıl olacak. Fenerbahçe'nin ilk 3-4 yılında kadrosunda zafiyetler vardı. Başkan ve yönetim tersini söylese de kadrolar, seçimler çok doğru değildi. İhtiyaç olduğu anlarda da ciddi hatalar yapıldı. Ancak son 3 yıl teknik direktör ve kadro bazında ciddi yatırım yapıldı. Ancak bu sefer yönetimlerin doğru zamanlardaki doğru davranışları belirleyici rol oynuyor. Sanki saha içindeki problemlerin başında da bu rol oynamada eksiklikler olduğu kanısınadayım." sözlerini sarf etti.

"SEÇENEK DAHİ OLMAMAK TUHAF..."

"Fenerbahçe'de isminiz fazla geçmedi. Bunu neye bağlıyorsunuz?" sorusuna cevap veren Kocaman, "Tuhaf bir durum. Kişiselleştirmek istemiyorum ama... Seçenek dahi olmamam tuhaf bir durum. Bu tuhaf durumu da yaratanların düşünmesi lazım. Benim cevap verme şansım yok." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE HEP YÜKSEKLERDE KALSIN"

İhtiyaç olduğu takdirde Fenerbahçe'nin başına geçeceğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin inşallah bana ihtiyacı olmaz. Fenerbahçe hep yükseklerde kalsın. Ancak ihtiyaç olduğu zaman bütün vücudumla, gövdemle gireceğimi söyledim. Hiçbir ön koşul olmadan üstelik. Bugün de aynı. İhtiyaç olmaz umarım ama ihtiyaç olursa ben her zaman buradayım." dedi.

"BUNLARDAN VAZGEÇMEK LAZIM"

"Hep birlikten bahsedersiniz. Sizce Fenerbahçe'de birliğin sağlanması için ne gerekiyor?" sorusuna ise Aykut Kocaman, şu yanıtı verdi:

"Bu sadece Fenerbahçe'de değil. Ülkemizde Doğu'da en çok kullanılan bir kavram birlik ve beraberlik. Birlik ve beraberlik değil, esas yönetimlerin yapması gereken şey doğru ve adil davranışlar kendi içindeki liyakatli davranışlar zaten muhalif tarafı da o grubun içinde tutmaya devam eder. Burada en önemli olan yönetimlerin davranış biçimleri. Dışlamak çok kolay. Özellikle buna çok dikkat etmeliler. Bu ülkemizde de son zamanlarda yaşanan hainlik mertebesine gelen acayip şeyleri yapmamak daha doğru. Birlik ve beraberlik için bunlardan vazgeçmek lazım."