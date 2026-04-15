Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Aykut Kocaman, sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıracak dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Kocaman, kulübün geleceğine dair oldukça iddialı ifadeler kullanarak, önümüzdeki yıllarda Fenerbahçe'nin yeniden bir dominasyon kuracağını savundu.

Uzun yıllardır yaşanan şampiyonluk hasretinin biteceğini söyleyen Aykut Kocaman, "Bu dönem bitecek ve Fenerbahçe'nin dönemi başlayacak. Önümüzdeki 20 yıl şu anın tam tersi, Fenerbahçe'nin dönemi olacak." dedi.

Kocaman, ayrıca, "Yaşı genç olanlar bir yere yazsın, inşallah yaşarsak biz de göreceğiz. Çünkü bu büyüklük kolay elde edilmedi." diye konuştu.