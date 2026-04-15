  • Aykut Kocaman iddialı konuştu! ''Fenerbahçe'nin dönemi başlayacak''
Spor

Aykut Kocaman iddialı konuştu! ''Fenerbahçe'nin dönemi başlayacak''

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı lacivertli kulübün geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Aykut Kocaman 'Bu dönem bitecek ve Fenerbahçe'nin dönemi başlayacak. Önümüzdeki 20 yıl şu anın tam tersi olacak.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ15 Nisan 2026 Çarşamba 14:07
Aykut Kocaman iddialı konuştu! ''Fenerbahçe'nin dönemi başlayacak''
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Aykut Kocaman, sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıracak dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Kocaman, kulübün geleceğine dair oldukça iddialı ifadeler kullanarak, önümüzdeki yıllarda Fenerbahçe'nin yeniden bir dominasyon kuracağını savundu.

Uzun yıllardır yaşanan şampiyonluk hasretinin biteceğini söyleyen Aykut Kocaman, "Bu dönem bitecek ve Fenerbahçe'nin dönemi başlayacak. Önümüzdeki 20 yıl şu anın tam tersi, Fenerbahçe'nin dönemi olacak." dedi.

Kocaman, ayrıca, "Yaşı genç olanlar bir yere yazsın, inşallah yaşarsak biz de göreceğiz. Çünkü bu büyüklük kolay elde edilmedi." diye konuştu.

