Aykut Kocaman yeniden Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe'de kongreyi kazanarak yeniden başkanlık görevine seçilen Aziz Yıldırım, ilk hamlesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Yıldırım'ın teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'ı açıklaması bekleniyor.

Hafta içerisinde yapılması planlanan toplantıda, Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman arasında daha önce gerçekleştirilen görüşmenin detayları da değerlendirilecek. Yapılacak görüşmelerin ardından yönetimin, Kocaman'ı açıklaması bekleniyor.

Öte yandan 61 yaşındaki teknik adamın da uzun süredir Fenerbahçe'nin mevcut yapısı ve yaşadığı sorunlar üzerine çalışmalar yaptığı, olası bir göreve dönüş için hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

KUYT VE VOLKAN DEMİREL

Aykut Kocaman'ın yardımcılıklarına ise Volkan Demirel ve Dirk Kuyt'ın getirilmesi bekleniyor.