Aykut Kocaman: Zemin bizim adımıza handikaptı

DHA 21 Mart 2021 Pazar 19:48 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 19:48

Denizlispor'un karşılaşmada kendi tarzına uygun bir şekilde kazanmak için son dakikaya kadar büyük bir çaba gösterdiğini ifade eden Kocaman, "Maçın ilk yarısında biraz daha ritmimiz düşüktü. Özellikle kazanma ihtiyacının doğurduğu bir an evvel hızlı bir şekilde bunu skora çevirelim duygusuyla hareket ettik. Merkezde kaptırdığımız toplardan sonra kontra atak fırsatı tanıdık rakibimize. Bu hem oyunu tekrar sahaya yerleştirmekte hem de bunu başararak rakibimizin üzerindeki baskımızı artırma açısından bize sıkıntı yarattı ve bunu yapamadık" dedi.

"MAÇIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ RAKİP SAHADA OYNADIK"

Kocaman, maç boyunca kendilerinin ve rakiplerinin gol aradığını kaydederek, "İkinci yarıda özellikle topun ritmini arttırdıktan sonra ciddi anlamda pozisyonlar yakaladık. Maçın büyük bölümünü rakip sahada oynadık.

Skoru lehimize çevirmek için birçok girişimde bulunduk. Maçın sonuçlandırma açısından olumsuzluk bugünde yansıyan faktörlerden birisiydi. Çok güzel saha, ancak kuru olunca tabi topun akışını biraz yavaşladı. Bu bizim adımıza bir handikap olarak gözüktü. Esas handikap maçın son 10-15 dakikasında daha net gözüktü ki özellikle salı günkü maçın yükü üzerimizdeydi.

Hareketten harekete geçişlerde biraz zayıflama oldu oyuncularımızda. Bu da maçın skorunu etki eden faktörlerden birisi oldu. Bütün olarak bakmak gerekirse iki takımında istemediği bir skor ortaya çıktığını tahmin ediyorum. En azından kendi adımıza" diye konuştu.