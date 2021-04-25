Aykut Kocaman'dan Alanyaspor itirafı

AA 25 Nisan 2021 Pazar 19:47 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 19:47

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaman, "Mutlak kazanma ihtiyacımız olduğu bir maçtı. Maçın geneline baktığımızda ise 0-0 ve 1 puan çok kötü de olmadı. Galibiyete daha fazla yakın takım da rakibimizdi. Bugün futbol şansı da biraz yanımızdaydı. Bu da gerçek. Puanla ayrılmak çok da kötü olmadı." dedi.

Rakiplerinin düzenli oyun yapısıyla ligin öne çıkan takımlarından biri olduğunu belirten Aykut Kocaman, şunları kaydetti:

"Rakibimiz sahanın bütününü ve topu kullanmaya çalışıyorlar. Öne çıkmak isteyen takım topun kontrolünü almalıydı. Rakibimiz farklı bir düzende sahaya çıktı. 3'lü savunmayla oynamaları bizim açımızdan handikap oluşturdu. İlk yarıyı güçlü bir oyunla geçirdiler, çok fazla karşılık veremedik. Oyunun kontrolü daha fazla Alanya'daydı. İlk yarıda iki problemimiz oldu, topun akışını sağlayamadık, oyuncu yerleşimini de oturtamadık. Basit top kayıpları Alanyaspor'a fırsatlar verdi. İkinci olarak Alanya'nın çok top kullanmasıyla bize baskı yapmasıyla daha çok direkt toplar kullandık. Bu da enerji dağılımının olumsuz olmasını sağladı. İlk yarı Alanya'nın hakimiyeti altında geçti."

İkinci yarıda oyunda üstünlüğü yakaladıklarının altını çizen Kocaman, "İkinci yarı oyunu lehimize çevirdik, baskıyı doğru yapmaya başladık, oyunun kontrolünü ele aldık. Ceza sahasının etrafında oynamaya başladık. Gerginlik ve mutlak kazanma arzusu telaşlı hareketler getirdi. Kaygılı oyun üretkenlik konusunda problemler oluşturdu. Sonraki süreçte yorgunluğun artmasıyla beraber Alanya düzenli oyunuyla tekrar oyundaki dengeyi kurdu. Kalemize yakın olmaya başladı. Çok fazlasıyla ihtiyacımız olan maçtan alınan bir puan şu an itibarıyla çok kötü sayılmaz. Önce Erzurum ve sonrasındaki Ankaragücü maçları yaşam mücadelesi maçları. Buralara doğru odaklanmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.