Aykut Kocaman'dan dev Ali Koç itirafı! ''Çok zoruma gidiyor…''

star.com.tr 29 Ocak 2022 Cumartesi 21:27 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 21:27

Fenerbahçe ve Başakşehir'in eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Tivibu Spor'da önemli açıklamalarda bulundu. 3 Temmuz süreci ve Alex de Souza hakkında açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, Ali Koç için "Ben ayrıldıktan sonra Ali Koç'un benimle ilgili yaptığı şeyler, çok ağrına gidiyor insanın." ifadelerini kullandı.

AYKUT KOCAMAN: ALİ KOÇ'UN BENİMLE İLGİLİ YAPTIĞI ŞEYLER ÇOK AĞRIMA GİDİYOR

Tivibu Spor'daki Her Gün Spor programında Çiğdem Günal'ın sorularını cevaplayan Aykut Kocaman, "Ben ayrıldıktan sonra Ali Koç'un benimle ilgili yaptığı şeyler, çok ağrına gidiyor insanın. Ben, kendi halinde yaşayan bir insanım. Beni, herhangi birisiyle çarpıştırmanın bir anlamı yok. Bunu yapanlara Fenerbahçe'nin dinamiklerinin dikkat etmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.



AYKUT KOCAMAN: FENERBAHÇE'DEKİ BU DENKLEMİN İÇİNDE YOKUM

Yeni sezon planlamasında Fenerbahçe başkanı ve yönetimi, "Aykut Kocaman'la yola devam etmek isterim" derse teknik direktör ya da sportif direktör olarak, sizin ilk bakışınız ne olur?" şeklindeki soruya Aykut Kocaman, "Ben Fenerbahçe'deki bu denklemin içinde yokum. Bu kadar net. Her zaman da söyledim bunu ama her zaman varmış gibi lanse ediliyor. Var olan şartların benim kulübe fayda sağlama, kulübün de bana güven ortamı sağlaması açısından doğru şartlar olduğunu düşünmüyorum. O açıdan Fenerbahçe'deki bu denklemde yokum, hiç olmadım. Çok büyük konuşmanın anlamı yok, hayatın kime ne dayatacağı belli olmuyor. Bugünkü şartlarda durum bu." şeklinde cevapladı.

ALEX DE SOUZA AÇIKLAMASI

Aykut Kocaman, "Ne Valbuena ne Alex ne de başka bir oyuncuyla ilgili bireysel olarak duygularımın getirdiği olumsuzlukla hareket etme tarafım hiç olmadı. Sportif tarafta çok net rakamlar ortada. Ben, rakamlara ve gözleme inanıyorum. Alex ile ilgili ben bir şeyler söylesem de bu yaygın bir çete tarafından organize algı benimle ilgili yine yapılacak. Alex, en fazla benim zamanımda oynamış, ortalama en çok gol sayısı, maç sayısı benim dönemimde olmuş. Art niyetli olsam bunlar nasıl olacak?" ifadelerini kullandı.