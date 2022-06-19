Aykut Kocaman'ın tahtı yıkıldı! Bir devir sona erdi

Başakşehir'de Emre Belözoğlu kendisinden önce görev alan Aykut Kocaman'ı istatistiklerle geride bıraktı. Belözoğlu, maç başına 1.90 puan ortalaması yakalarken Aykut Kocaman ise 1.14 puan ortalamasıyla genç hocanın gerisinde kaldı.

EMRE BELÖZOĞLU, AYKUT KOCAMAN'I SOLLADI

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de Emre Belözoğlu'ndan önce teknik direktörlük yapan Aykut Kocaman, istatistiğiyle genç hocanın gerisinde kaldı. Turuncu-lacivertlilerle 29 maça çıkan Aykut Kocaman, 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak maç başına ortalama 1.14 puan ortalaması yakaladı.

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Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın ardından göreve gelen ve başarılı performansıyla beğeni toplayan Emre Belözoğlu ise 31 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak maç başına 1.90 puan ortalaması yakalayarak alkış topladı.