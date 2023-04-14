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Spor

Aykut Kocaman'ın yeni adresi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktör Rıza Çalımbay ile sözleşmesinin sezon sonunda bitmesi üzerine kırmızı-beyazlı ekip yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Sivasspor'un yeni teknik direktör adayı Aykut Kocaman oldu.

14 Nisan 2023 Cuma 16:49 - Güncelleme:
Aykut Kocaman'ın yeni adresi belli oldu
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Geçtiğimiz dönemde önümüzdeki sezon yeniden takım çalıştırmak istediğini açıklayan Aykut Kocaman için kritik süreç netleşmeye başladı. Başarılı hoca, gelecek yaz şekillenecek Süper Lig planlarında başrolde yer alan isimlerden olacak.

SİVASSPOR İÇİN GÜÇLÜ ADAY

Sivasspor için en güçlü adaylardan biri olan Aykut Kocaman'a, Süper Lig'den birkaç takımın daha teklif yapacağı düşünülüyor. 58 yaşındaki teknik adam ise uzun vadeli bir proje bekliyor.

Nihayetinde ise tüm teklifleri detaylıca inceleyecek olan Aykut Kocaman, yeni sezonda Süper Lig'deki teknik adamlardan biri olacak.

Başarılı teknik adam en son Başakşehir'i çalıştırmıştı.

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