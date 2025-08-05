İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2025 Salı / 11 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6895
  • EURO
    47,0016
  • ALTIN
    4410.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aykut Özer, Ankara Keçiörengücü'nde
Spor

Aykut Özer, Ankara Keçiörengücü'nde

Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, kaleci Aykut Özer'i kadrosuna kattığını duyurdu.

AA5 Ağustos 2025 Salı 11:18 - Güncelleme:
Aykut Özer, Ankara Keçiörengücü'nde
ABONE OL

Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, kaleci Aykut Özer ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Aykut Özer ile anlaşmaya varmıştır. Aykut'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Eintracht Frankfurt'ta adım atan 32 yaşındaki file bekçisi, Karabükspor, Fortuna Sittard, Fatih Karagümrük, Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Sarıyer'de de oynadı.

  • Ankara Keçiörengücü
  • Aykut Özer
  • transfer

ÖNERİLEN VİDEO

Ders gibi mücadele! Anne tavuktan kargaya geçit yok!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.