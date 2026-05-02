Süper Lig'de 2025/26 sezonunun şampiyonu belli olabilir. Ligin 32. haftasında aynı saatte Samsunspor-Galatasaray, Fenerbahçe-Başakşehir ve Trabzonspor-Göztepe karşılaşmaları oynanacak. Mücadelelerin ardından sarı kırmızılılar, 26. şampiyonluğunu ilan edebilir.
GALATASARAY GERİ SAYIMA GEÇTİ
Süper Lig'de 32. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor mücadelesini kazanması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğu garantileyecek.
Mutlu sona ulaşması halinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğunu kazanacak Galatasaray, toplamda ise 26. kez ipi önde tamamlayacak.
Galatasaray, Samsun deplasmanında galibiyet elde edememesi durumunda ise, rakiplerinin alacağı sonuçların da etkisiyle şampiyonluğunu gelecek hafta ilan edebilir.
3 KRİTİK MAÇ AYNI SAATTE
Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan 3 kritik karşılaşma aynı saatte başlayacak. Saat 20.00 seansında, Samsunspor-Galatasaray, Fenerbahçe-Başakşehir ve Trabzonspor-Göztepe karşılaşmaları, aynı anda başlayacak.
PUAN DURUMU
Mücadeleler öncesinde ligin zirvesindeki puan durumu ise şu şekilde;
1- Galatasaray: 74 puan
2- Fenerbahçe: 67 puan
3- Trabzonspor: 65 puan
4- Beşiktaş: 59 puan (1 maç fazla)