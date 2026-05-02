Aynı anda 3 maç! Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor...

Süper Lig'de 32. haftada oynanacak kritik maçlar şampiyonluğu belirleyebilir; Galatasaray, Samsunspor deplasmanında alacağı sonucun yanı sıra Fenerbahçe – İstanbul Başakşehir ve Trabzonspor – Göztepe SK karşılaşmalarından çıkacak sonuçlara göre 26. şampiyonluğunu ilan edebilir.

HABER MERKEZİ2 Mayıs 2026 Cumartesi 00:06
Süper Lig'de 2025/26 sezonunun şampiyonu belli olabilir. Ligin 32. haftasında aynı saatte Samsunspor-Galatasaray, Fenerbahçe-Başakşehir ve Trabzonspor-Göztepe karşılaşmaları oynanacak. Mücadelelerin ardından sarı kırmızılılar, 26. şampiyonluğunu ilan edebilir.

GALATASARAY GERİ SAYIMA GEÇTİ

Süper Lig'de 32. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor mücadelesini kazanması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğu garantileyecek.

Mutlu sona ulaşması halinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğunu kazanacak Galatasaray, toplamda ise 26. kez ipi önde tamamlayacak.

Galatasaray, Samsun deplasmanında galibiyet elde edememesi durumunda ise, rakiplerinin alacağı sonuçların da etkisiyle şampiyonluğunu gelecek hafta ilan edebilir.

3 KRİTİK MAÇ AYNI SAATTE

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan 3 kritik karşılaşma aynı saatte başlayacak. Saat 20.00 seansında, Samsunspor-Galatasaray, Fenerbahçe-Başakşehir ve Trabzonspor-Göztepe karşılaşmaları, aynı anda başlayacak.

PUAN DURUMU

Mücadeleler öncesinde ligin zirvesindeki puan durumu ise şu şekilde;

1- Galatasaray: 74 puan

2- Fenerbahçe: 67 puan

3- Trabzonspor: 65 puan

4- Beşiktaş: 59 puan (1 maç fazla)

