  • Aynı stat, farklı forma! Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile RAMS Park'ta
Spor

Aynı stat, farklı forma! Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile RAMS Park'ta

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe formasıyla eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez sahaya çıkmak üzere RAMS Park'a geldi. Milli futbolcu, sezon başında sarı-lacivertlilere transfer olduktan sonra eski evine bu kez rakip olarak döndü.

HABER MERKEZİ26 Nisan 2026 Pazar 18:41
Aynı stat, farklı forma! Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile RAMS Park'ta
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ın konuğu olurken sarı lacivertlilerde milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da RAMS Park'a geldi. Galatasaray'dan ayrılığı sonrası tecrübeli futbolcu, bu kez Fenerbahçe formasıyla eski kulübüne konuk oldu.

2024 yazında Galatasaray'dan ayrılan ve Benfica'ya transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, sezon başında Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Fenerbahçe'de kritik maçın kadrosuna dahil edilen Kerem, eski kulübü Galatasaray'a ayrılığının ardından ilk kez rakip olarak gelmiş oldu.

Bu sezon sarı lacivertli formayla 40 maça çıkan Kerem, 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY TARAFTARLARINDAN TEPKİ!

Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray derbisi öncesi sahaya ısınmaya çıktı.

Galatasaraylı taraftarlar, eski oyuncuları Kerem'e tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı tribünler, sahaya çıktığı anda Kerem Aktürkoğlu'nu ıslıkladı.

