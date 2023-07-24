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Spor

Ayo Dosunmu, Chicago Bulls'ta kaldı

Serbest oyuncu Ayo Dosunmu'nun Chicago Bulls'ta kalmak için üç yıllığı 21 milyon dolarlık bir sözleşmeyi kabul ettiği öğrenildi.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 18:00 - Güncelleme:
Ayo Dosunmu, Chicago Bulls'ta kaldı
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Sınırlı serbest oyuncu Ayo Dosunmu'nun Chicago Bulls'ta kalmak için üç yıllığı 21 milyon dolarlık bir sözleşmeyi kabul ettiği bildirildi.

Bulls ekibi, Dosunmu ile çok yıllı bir sözleşme imzalandığını duyurdu, ancak şartları açıklamadı.

2021 NBA Draftı'nın ikinci turundan seçildikten sonra çaylak beşine seçilmiş olan Dosunmu, oynadığı iki sezonda Bulls için rotasyonda önemli bir rol üstlenmişti.

23 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 51 maça ilk beşte başlamış ve ortalama üstü savunma performansının yanı sıra 8.6 sayı ortalaması yakalamıştı.

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