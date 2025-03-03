Ayo Dosunmu'dan kötü haber! Sezonu kapattı

Chicago Bulls, guard oyuncusu Ayo Dosunmu'nun sol omzundaki sakatlık nedeniyle sezonu kapattığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Dosunmu'nun sol omzundaki instabilite sorununun devam ettiği ve sağlık ekibinin ameliyat önerdiği belirtildi.

Illinois çıkışlı genç guard, 20 Şubat'ta New York Knicks'e karşı oynanan maçta sakatlandı ve ardından üç maçı kaçırdı. Geçtiğimiz hafta Toronto Raptors'a karşı kısa bir dönüş yapan oyuncu, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Dosunmu, bu sezon kariyerinin en yüksek istatistiklerine ulaşarak maç başına 12.3 sayı, 4.5 asist ve 3.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı. 24 yaşındaki oyuncunun, üç yıllık 21 milyon dolarlık kontratının bir sezonu daha bulunuyor.