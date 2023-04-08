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Spor

AYOS Konyaspor Basketbol evinde Darüşşafaka Lassa'yı yendi

AYOS Konyaspor Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 83-73 mağlup etti.

AA8 Nisan 2023 Cumartesi 16:04 - Güncelleme:
AYOS Konyaspor Basketbol evinde Darüşşafaka Lassa'yı yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında AYOS Konyaspor Basketbol, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 83-73 yendi.

Ligde 9 maç sonra kazanan AYOS Konyaspor Basketbol, 7. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Lassa ise 12. mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Selçuklu Belediyesi

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Mehmet Şahin, İsmail Binbir

AYOS KONYASPOR BASKETBOL: Sinan Sağlam 11, Sulaimon 18, Perez 7, Erkin Şenel 7, Badzim 23, Schilling 9, Morgan 8

DARÜŞŞAFAKA LASSA: Olaseni 16, Doğuş Özdemiroğlu 11, Can Korkmaz 18, White 7, Mooney 5, Mc Cullough 4, Ercan Osmani 6, Starks 6

1. PERİYOT: 27-15

DEVRE: 52-39

3. PERİYOT: 64-56

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 37.05 Olaseni (Darüşşafaka Lassa), 39.49 Schilling (AYOS Konyaspor)

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