Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren sarı-lacivertlilerde alınacak oyuncuların yanı sıra gidecek isimler de netlik kazanmaya başladı.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, transferde de gözünü kararttı. Sarı-lacivertliler, kadrosunu tartışmasız isimlerle güçlendirerek gelecek sezon mutlak şampiyonluğu hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, gidecek isimleri de belirlemeye başladı.

MIHA ZAJC'IN AYRILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Takımdan ayrılacak isimlerin merak edildiği Fenerbahçe'de Miha Zajc ile yollar ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak çıkan haberleri yalanlayan Zajc, "Fenerbahçe'den ayrıldığıma ve takım arkadaşlarımla vedalaştığıma dair çıkan haberler doğru değil. Çıkan haberlerden sonra kulüple de görüştüm. Kendilerinin böyle bir isteği olmadı. Şu an EURO 2024'e odaklandım. Fenerbahçe ile kontratım 2026 yılına dek devam ediyor." dedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 21 resmi maça çıkan ve 1105 dakika sahada kalan Sloven orta saha, 2 golle takımına katkıda bulundu.