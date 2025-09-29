İSTANBUL 18°C / 14°C
Spor

Ayrılacağı konuşuluyordu! Fenerbahçe'den Gökhan Gönül kararı

Fenerbahçe, ayrılığı gündeme gelen Gökhan Gönül ile ilgili açıklama yaptı. Kulüp, Gönül için yeni bir görevlendirme yapılacağını duyurdu.

HABER MERKEZİ29 Eylül 2025 Pazartesi 20:13 - Güncelleme:
Ayrılacağı konuşuluyordu! Fenerbahçe'den Gökhan Gönül kararı
Fenerbahçe'den ayrıldığı iddia edilen Gökhan Gönül için sarı lacivertlilerden resmi açıklama geldi. Gökhan Gönül kulüpte çalışmaya devam edecek ancak artık farklı bir görevde olacak.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımız teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Gökhan Gönül ile ilgili olarak bazı bilgilendirmeleri kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Kamuoyundaki tüm söylentilerin aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran'ın, Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmelerde, her fırsatta vurguladığı "Samandıra ruhunu geri getirme" hedefi doğrultusunda, Gökhan Gönül'ün saha içinden çok, Samandıra'nın genel yapısında ve futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir rol üstlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Fenerbahçe formasını büyük bir aidiyet ve başarıyla taşıyan, savaşçı ruhu, karakteri ve duruşuyla camiamızda özel bir yere sahip olan Gökhan Gönül'ün, kulübümüze saha dışında da önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tamdır.

Kendisiyle ilgili planlamalar tamamlandığında gerekli bilgilendirme ayrıca yapılacaktır."

