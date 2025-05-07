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Spor

Ayrılığı başkan açıkladı! Fernando Muslera veda ediyor

Fernando Muslera sezon sonunda Galatasaray kariyerine veda ediyor. Deneyimli eldivenin ülkesi Uruguay'a dönüş haberini Penarol'ün başkanı Ignacio Ruglio açıkladı. Ruglio, Fernando Muslera'nın ailesinin Uruguay'a yerleştiğini söyledi. İşte detaylar...

Haber Merkezi7 Mayıs 2025 Çarşamba 16:38 - Güncelleme:
Ayrılığı başkan açıkladı! Fernando Muslera veda ediyor
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Galatasaray'da 14 yıllık Fernando Muslera dönemi sona eriyor.

Penarol Başkanı Ignacio Ruglio, Muslera'nın Galatasaray'a veda edeceğini açıkladı. Muslera'nın Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamayacağını söyleyen Ignacio Ruglio, deneyimli kalecinin bu kararı aslında geçen yıl aldığını ancak o dönem sarı-kırmızılılarla 1 senelik yeni sözleşme imzaladığını belirtti.

Muslera ile uzun yıllardır yakın ilişkisi olduğunu söyleyen Ruglio, "Aslında Fernando ile uzun yıllardır çok iyi bir kişisel ilişkim var. İstanbul'daki evinde kaldığımda, her buraya geldiğinde görüşüyoruz. Ona tekliflerin olduğunu biliyorum. Galatasaray'ın ona yaptığı yenileme teklifi yüksekti. Zaten Uruguay'a dönme kararı aldı. Galatasaray onun evi ve şimdi evet, görünüşe göre geri dönmeye karar verdi. Hatta ailesi de buraya yerleşti." dedi.

"ÇOK BÜYÜK TEKLİFLER ALDI"

Muslera'nın Galatasaray'dan yeni sözleşme teklifi aldığını aktaran başkan, "Rakamları bilmiyorum ama kontrat yenilemek için aldığı tekliflerin çok büyük olduğunu biliyorum" şeklinde konuştu.

"KARİYERİNE SAYGI DUYUYORUM"

Muslera'nın Penarol'e transfer olma ihtimaliyle ilgili de konuşan Ruglio, "Kariyerine, Nacional'deki altı aylık görevine ve Wandereres'taki altyapı eğitimine duyduğum saygıdan dolayı bir şey söylemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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