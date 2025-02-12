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Spor

Ayrılığı gündemdeydi! Serdal Adalı'dan Gedson Fernandes için resmi açıklama

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı son dönemde ayrılığı gündemde olan Gedson Fernandes ile ilgili konuya açıklık getirdi. Adalı, Portekizli orta sahayı satmayacaklarını söyledi.

Haber Merkezi12 Şubat 2025 Çarşamba 18:20 - Güncelleme:
Ayrılığı gündemdeydi! Serdal Adalı'dan Gedson Fernandes için resmi açıklama
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün yeni transferleri Keny Arroyo ve Elan Ricard'ın imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Adalı, konuşmasında Gedson Fernandes ve Necip Uysal'ın durumları hakkında açıklamalar yaptı.

"GEDSON'U SATMAYACAĞIZ"

Gedson Fernandes'i satmayacaklarını söyleyen Adalı, "Gedson'u satmayacağız. Sözleşmesini uzatmak istiyoruz. Bonservisinin tamamı için Benfica ile görüşüyoruz." dedi.

"NECİP UYSAL İLE SÖZLEŞME UZATACAĞIZ"

Necip Uysal ile sözleşme uzatacaklarını belirten Adalı, "Necip Uysal ile sözleşme uzatacağız. İlk sözleşmesini ben yapmıştım. Son sözleşmesi de bana nasip oldu." ifadelerini kullandı.

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