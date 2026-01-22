Fenerbahçe'nin transferi için Fransa Ligi takımlarından Rennes ile anlaştığı Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli takıma veda etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 26 yaşındaki Polonyalı futbolcu şu ifadelerini kullandı;

"Sevgili Fenerbahçe ailesi,

Bugün veda etme ve kariyerimin çok özel bir bölümünü kapatma zamanı geldi. Kulübe, bu kulübün bir parçası olma fırsatı verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Bu formayı giymek benim için bir onurdu.

Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve kulüpte çalışan herkese, günlük çalışmalarınız ve sürekli desteğiniz için teşekkür ederim. Ve tabii ki, her maçta verdiğiniz destek ve koşulsuz sevginiz için bu kulübün kalbi olan tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum.

Hepinize başarılar ve gelecekte en iyisini diliyorum."

ANLAŞMA ŞARTLARI

Öte yandan taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda transferin 10,5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden gerçekleşeceği öğrenildi.

Polonyalı futbolcunun, Fransız ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Fenerbahçe'ye 2023 yazında 9 milyon 750 bin euroya transfer olan Szymanski, sarı-lacivertli formayla 134 maça çıktı. Szymanski bu karşılaşmalarda 22 gol ve 30 asistlik skor katkısı verdi.