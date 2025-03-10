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Spor

Ayrılık açıklandı! Trabzonspor'da Şenol Güneş devri sona erdi

Trabzonspor'dan sıcak bir açıklama geldi. Bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını duyurdu. İşte detaylar...

10 Mart 2025 Pazartesi 17:20 - Güncelleme:
Ayrılık açıklandı! Trabzonspor'da Şenol Güneş devri sona erdi
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Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Bordo-mavililerden yapılan açıklama:

"Sezon başında Sayın Şenol Güneş ile yalnızca teknik direktör olarak değil; aynı zamanda kendisinin tecrübelerinden istifade ederek geleceğin Trabzonspor'unu inşa etmek adına planlama yaptık.

Program kapsamında Sn. Güneş'in tesisler ve yatırımlardan da sorumlu olacağı, iyi bir kurumsal yapıyı kurabilme hedefiyle göreve başladık.

Maalesef ligde arzu etmediğimiz sonuçlar aldık. Ve geldiğimiz nokta itibarıyla teknik direktörlük makamında bir kan değişikliğine gitme ihtiyacı ortaya çıktı.

Yeni teknik direktörün belirlenmesi için arayışlara vakit kaybetmeden başladık. Tüm süreci şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşacağız.

Trabzonspor camiasına ve büyük taraftarımıza saygıyla duyurulur."

PERFORMANSI

Trabzonspor, 5. Şenol Güneş döneminde arzu ettiği sonuçları alamadı. Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan toplayan Bordo-Mavililer, 1,30 puan ortalamasında kaldı.

Tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde Karadeniz ekibi, deplasmanda 10 maçta 3 beraberlik, 7 mağlubiyet ile 0.3 puan ortalamasında kaldı.

Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde iç sahada ise 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 27 puan elde ederek 2,07 puan ortalaması yakaladı.

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