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Spor

Ayrılık an meselesi! Galatasaray'a Tete piyangosu

Sezon başında Galatasaray kadrosuna katılan ancak performansı ile istenilen seviyeye ulaşamayan Tete için ayrılık an meselesi. Rusya ve Brezilya'nın yanı sıra Arap yarımadasından da talipleri bulunan oyuncu için yüksek rakamların önerilmesi sarı kırmızılı yönetimi ayrılık konusunda ikna etmiş durumda. İşte detaylar...

29 Ocak 2024 Pazartesi 09:48 - Güncelleme:
Ayrılık an meselesi! Galatasaray'a Tete piyangosu
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Tete, geldiği günden bu yana beklentileri bir türlü karşılayamadı.

Takımdan ayrılacağı konuşulan 23 yaşındaki futbolcunun, devre arasında gönderilmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da ise genç futbolcu için gelen tüm teklifler değerlendiriliyor.

TALİPLERİ VAR

Sarı kırmızılı takımda beklenen çıkışı yapamayan Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Tete'ye Rusya ve Brezilya'dan sonra Arap yarımadasından da teklifler geldiği ortaya çıktı.

Arap kulüplerinden yapılan tekliflerin çok cazip olduğu, kiralama bedeli olarak yarım sezon için 3,5-4 milyon euro önerildiği aktarıldı.

G.SARAY'IN BEKLENTİSİ

Galatasaray'ın bonservisiyle göndermek istediği Tete için 10 milyon euroluk bir beklentisi olduğu aktarıldı.

Brezilyalı kanat oyuncusu Tete, çıktığı 27 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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