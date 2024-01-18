Yaz transfer döneminde adından söz ettiren Fenerbahçe'nin ilk takviyelerinden biri Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent olmuştu.

Sarı-lacivertliler İngiliz kanat oyuncusuyla anlaşma sağlamış ve bonservis bedeli ödememişti.

27 yaşındaki oyuncu İskoç ekibiyle yeni mukaveleye imza atmamış ve farklı maceralara yelken açmıştı.

F.Bahçe'de istediğini bulamayan Ryan Kent'in devre arasında ayrılması beklenirken, İngiliz basını bu konuya değindi. İşte detaylar...

"AYRILIĞI AN MESELESİ"

Çıkan haberlere göre; İngiliz yıldızın F.Bahçe'den ayrılması an meselesi... Ryan Kent için transferde 3 opsiyonun bulunduğu ifade edilirken, takım adı verilmedi.

Haberde Bonucci ve Krunic'in gelmesi sebebiyle yabancı sınırına dikkat çekildi.

Bu sebeple Ryan Kent'in geleceği hakkında karar vermesi gerektiğinin altı çizildi.

Ayrıca Ryan Kent'in Premier Lig veya Rangers'a dönmek istediği, fakat bunun şu an için "fantezi" olduğu haberin detaylarında yer aldı.